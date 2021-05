Família de George Floyd recebida na Casa Branca um ano depois da morte do afro-americano

Joe Biden e Kamala Harris receberam, esta terça-feira, na Casa Branca a família de George Floyd.

Acontece precisamente um ano depois da morte de Floyd, que foi asfixiado por um polícia americano.

De acordo com a imprensa, o encontro privado na Sala Oval durou mais de uma hora.

O assunto principal foi a reforma da polícia. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comprometeu-se em alcançar um acordo para a criação de uma lei depois do feriado do Memorial Day, no último dia do mês.



Ouvidos vários tiros durante homenagem a George Floyd junto ao local onde morreu

Foram ouvidos cerca de 10 tiros perto do local agora conhecido por "Praça George Floyd", em Minneapolis, esta terça-feira. Na altura estava a decorrer uma homenagem ao afro-americano que foi assassinado pela polícia há precisamente um ano.

A "Praça George Floyd" fica junto à esquina da rua 38 com a avenida Chicago, onde o afro-americano foi assassinado pelo então agente da polícia branco Derek Chauvin.

As pessoas que estavam junto ao memorial fugiram e tentaram esconder-se em abrigos. Alguns vidros de lojas partiram-se.

Há pelo menos uma pessoa com um ferimento de bala, que foi transportada para o hospital e mais tarde transferida para o centro médico do Hennepin. "Julgamos que a sua vida não está em risco", assinalou a polícia.

O tiroteio ocorreu por volta das 10:10, hora local, cerca das 16:10 em Lisboa, num quarteiro perto da George Floyd Square.

A polícia diz que o suspeito foi visto a fugir do local. Testemunhas dizem ter visto um veículo suspeito que abandonou a zona "a alta velocidade"