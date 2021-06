Vídeo amador que mostra morte de George Floyd distinguido com prémio Pulitzer

Os prémios Pulitzer – os mais importantes prémios de jornalismo – atribuíram uma menção honrosa à jovem que filmou a morte de George Floyd.

Na edição deste ano, a pandemia e a morte do afro-americano dominaram a entrega dos prémios. O vídeo gravado na tarde de 25 de maio de 2020 acabaria por se tornar o motivo de revolta em todo o mundo contra a violência racial.

Foi gravado por Darnella Fraizer, na altura com 17 anos. Mora no bairro onde ocorreu a detenção e a morte de George Floyd e foi agora distinguida com uma menção honrosa nos prémios Pulitzer.

O anúncio dos vencedores aconteceu pela internet, dois meses mais tarde do que o habitual. Foram premiados trabalhos sobretudo ligados à pandemia e à morte de George Floyd. Ao todo, foram entregues prémios em 23 categorias.

O jornal The New York Times venceu o Pulitzer pelo serviço público que prestou durante a pandemia nos Estados Unidos.