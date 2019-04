As comissões de peritos do BES e do Banif foram apresentadas esta segunda-feira. Vão analisar as reclamações dos lesados dos dois bancos, em processo de liquidação. Caso sejam detetadas práticas ilícitas, os peritos vão exigir a constituição de um fundo para compensar quem foi prejudicado.

Arranca amanhã o prazo de 30 dias para que investidores do BES e Banif exponham casos de práticas ilícitas na comercialização de títulos.