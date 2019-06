Lesados do BES protestam em Paris por respostas em Lisboa

Cinco anos após o colapso do BES, a comissão liquidatária do BES anunciou que 10 mil lesados do BES não foram reconhecidos como credores e, por isso, não têm direito a indemnização.

A comissão alega que os títulos em causa não foram emitidos pelo banco, mas sim por outras entidades do grupo Espírito Santo.

Dos 10 mil lesados que não vão ser indemnizados, cerca de 8 mil são emigrantes.