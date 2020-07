"Ricardo Salgado é uma espécie de bode expiatório". Advogado dos lesados exige responsabilidades

Com a queda do BES, centenas de pessoas perderam muitos milhões de euros que tinham investidos em papel comercial, obrigações e ações do grupo.

Quase duas mil chegaram a acordo e conseguiram recuperar uma parte do que investiram, mas há quem não tenha assinado o acordo e ainda hoje reclame tudo o que perdeu.

Agora que é conhecida a acusação, os lesados vão pedir indemnizações por danos morais a Ricardo Salgado, mas o advogado Miguel Reis, que representa cerca de 200 lesados, disse que o líder do banco não é o único responsável e que é "uma espécie de bode expiatório".