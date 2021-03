Processo do BES parado há oito meses por se aguardar tradução do despacho

O processo do BES encontra-se parado há quase oito meses. O despacho, com mais de quatro mil páginas, tem de ser traduzido para francês, de forma a notificar três arguidos na Suíça. Só depois é que começa a contar o prazo de 50 dias para a abertura da instrução.

A 14 de julho de 2020 o Ministério Público dá a conhecer que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, no âmbito da investigação ao antigo Grupo Espírito Santo, deduziu acusação contra 18 pessoas singulares e sete pessoas coletivas dentro e fora de Portugal.

Os arguidos no estrangeiro são representados por uma sociedade portuguesa de advogados. Ainda assim, e porque são suíços, para serem notificados as páginas têm de ser traduzidas para francês. Sem a tradução do despacho ter sido ainda feita, os três arguidos ainda não foram notificados.

Só depois desse passo é que se pode dar o seguinte. Ou seja, será a partir desse momento que começa a contar o prazo de 50 dias que o juiz Carlos Alexandre deu para que todos os arguidos possam pedir a abertura da instrução, uma fase facultativa para se apurar se existe matéria suficiente para levar este caso a julgamento.