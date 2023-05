Costa reuniu-se com Galamba, Marcelo espera demissão do ministro

João Galamba e António Costa estiveram esta manhã reunidos na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento. O encontro durou cerca de uma hora e meia. No final, Galamba deslocou-se para o Ministério das Infraestruturas, onde ainda permanece. Ontem, o primeiro-ministro considerou que a atuação do ministro com o ex-adjunto Frederico Pinheiro foi inadmissível e admitiu que o caso afeta a confiança nas instituições. Ao final da manhã, António Costa cancelou a agenda desta tarde, onde deveria marcar presença numa conferência na Universidade do Mundo, em Braga. Acompanhe ao minuto os últimos desenvolvimentos e veja em direto a emissão especial da SIC Notícias.