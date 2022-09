Tropas ucranianas expulsas do centro da cidade de Severodonetsk

A Ucrânia anunciou esta segunda-feira que as tropas russas expulsaram as forças ucranianas do centro de Severodonetsk.

O ataque à cidade continua com o recurso a artilharia, segundo o porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Shtupun.

“O inimigo, com o apoio de artilharia, realizou operações contra a cidade Severodonetsk e conseguiu empurrar as nossas unidades para fora do centro da cidade”, disse Shtupun.

Este domingo à noite tinha sido destruída mais uma ponte e das três pontes que ligam Severodonetsk à cidade vizinha, já só resta uma.

Esta ponte, que liga as duas cidades, está debaixo de fogo intenso e não oferece as devidas condições de segurança nem para uma eventual retirada de civis, nem para o eventual recuo de militares ucranianos. Desta forma, as forças de Kiev arriscam ficar encurralados na cidade.

O principal fogo de resistência em Severodonetsk está concentrado na grande fábrica de produtos químicos Azot, onde estarão retidos também cerca de 800 civis. Segundo o autarca, esta fábrica está debaixo de bombardeamentos constantes, tendo um deles provocado um grande incêndio. Não há indicação de eventuais vítimas.

Saiba mais