“A semana passada foi um horror”: forças russas apertam cerco a Lysychansk 

Os combates na Ucrânia estão agora direcionados para Lysychansk, na região do Donbass.

Nas últimas semanas, milhares de civis fugiram da região e os relatos que surgem dão conta de uma situação muito difícil.

“Em Lysychansk, a semana passada foi um horror. Ontem já não aguentávamos mais. Obrigada a todos os soldados que nos retiraram de lá. Se não o tivessem feito, teria sido o fim”, disse Elena. “Havia tantos bombardeamentos, tantas casas destruídas. Não podíamos continuar lá.”

Esta segunda-feira, o governador de Lugansk pediu à população que reside em Lysychansk para abandonar a cidade.

As autoridades locais anunciaram que Lysychansk sofreu danos catastróficos provocados por bombardeamentos constantes das forças pro russas, que agora tentam controlar a cidade e as aldeias à volta, depois da tomada de Severodonetsk no fim de semana.

