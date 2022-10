Rússia retira-se de ilha ucraniana para facilitar exportação de cereais

A Rússia anunciou esta quinta-feira a sua retirada da ilha ucraniana da Serpente (Zmiinyi) para facilitar a exportação de cereais da Ucrânia, depois de aquela posição estratégica no Mar Negro ter estado sob bombardeamento ucraniano nas últimas semanas.

“A 30 de junho, como sinal de boa vontade, as forças armadas russas cumpriram os seus objetivos na Ilha da Serpente e retiraram a sua guarnição”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

O porta-voz disse que a retirada se destinava a facilitar as exportações de cereais da Ucrânia.

“A Rússia não se opõe aos esforços da ONU para criar um corredor humanitário para exportar cereais da Ucrânia”, disse Konashenkov.

“Esta decisão não permitirá mais a Kiev especular sobre uma crise alimentar iminente, dizendo que é impossível exportar cereais devido ao controlo total da Rússia sobre o noroeste do Mar Negro”, acrescentou.

A Ucrânia tem acusado a Rússia de roubar as colheitas de trigo de áreas ocupadas pelo exército russo no sul da Ucrânia para as vender ilegalmente.

As autoridades pró-russas na Ucrânia anunciaram esta quinta-feira que um primeiro cargueiro russo com cereais a bordo, escoltado pela Marinha de Guerra de Moscovo, zarpou com sete mil toneladas de carga do porto ucraniano de Berdiansk, ocupado pelas forças da Rússia.

“Após vários meses de paragem, um primeiro navio da Marinha Mercante partiu do porto comercial de Berdiansk com sete mil toneladas de cereais a bordo com destino a países amigos”, disse o chefe da administração pró-russa, Evgueni Balitski, através da rede social Telegram.

Em conjunto, segundo a revista britânica The Economist, a Ucrânia e a Rússia fornecem 28% do trigo consumido no mundo, 29% da cevada, 15% do milho e 75% do óleo de girassol.

A pequena Ilha da Serpente tornou-se emblemática no primeiro dia da ofensiva russa, a 24 de fevereiro, quando um membro da pequena guarnição ucraniana que a defendia respondeu ao navio russo que exigia a sua rendição para ir dar uma volta.

Posteriormente, os soldados ucranianos na ilha localizada no noroeste do Mar Negro renderam-se às forças russas.

A ilha foi então regularmente alvo de ataques de drones (aeronaves não tripuladas) e mísseis ucranianos.

A 21 de junho, a Rússia disse que tinha repelido uma “tentativa louca” das forças de Kiev de retomar a Ilha da Serpente.