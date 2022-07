Rússia entra numa economia de guerra, a “ironia” em torno da nova nota de 100 rublos e a sopa que está a dar que falar

O comentador da SIC, José Milhazes, informa que a Rússia vai avançar com uma lei laboral que “mostra que o país se prepara para um longo conflito”. Moscovo quer obrigar as empresas privadas a cumprirem as encomendas do Estado que interessam às Forças Armadas e aos serviços secretos.

José Milhazes considera que esta lei prova que a Rússia aparenta uma “falta de meios para continuar a guerra na Ucrânia”. Deste modo, entra numa economia de guerra, com as empresas privadas impedidas de não cumprirem estas encomendas.

Por outro lado, o comentador Nuno Rogeiro traz à mesa de análise uma declaração do antigo secretário-geral da NATO, Anders Rasmussen, “se a NATO tivesse protegido a Ucrânia, nem que fosse politicamente desde o início, o Kremlin pensaria duas vezes”.

A Rússia lança uma nova nota de 100 rublos, com a imagem de um soldado soviético. Porém, as notas ainda não entraram em circulação, porque 100% das caixas na Rússia são importadas.

A sopa de beterraba ucraniana, Borscht, foi consagrada património imaterial da UNESCO, o que mereceu uma condenação imediata de Moscovo. A porta-voz da diplomacia russa veio dizer que a sopa era feita pelos russos, em Kiev, nos séculos XV e XVI.