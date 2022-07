Pequim mostrou-se disponível para cooperar ainda mais com Moscovo. Para o comentador da SIC, Germano Almeida, isolar a Rússia está a tornar-se cada vez mais difícil.

“O caminho de isolamento da Rússia é cada vez mais difícil porque além de prejudicar os países europeus, não impede que a Rússia tenha alternativas”, considera o comentador da SIC.

O vice-chanceler chinês Ma Zhaoxu disse ao embaixador russo na China, Andrey Denisov, que Pequim está disposta a aprofundar a cooperação com a Rússia dentro de estruturas multilaterais, incluindo o G20.

A China também está disposta a fortalecer a coordenação estratégica com a Rússia e expandir a cooperação prática em vários campos, disse Ma a Denisov numa reunião na terça-feira, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês na quarta-feira.