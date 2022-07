Os comentadores SIC José Milhazes e Nuno Rogeiro analisaram os avanços na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no Jornal da Noite.

A “prova” de que Putin tem como objetivo acabar com a Ucrânia, as purgas nas altas estruturas russas e as ofensiva ucranianas em Kherson, Zaporíjia e Mariupol são alguns dos temas analisados.