"A Ucrânia tem condições de tomar uma grande contraofensiva na região de Kherson"

A Ucrânia anunciou hoje que bombardeou unidades militares russas e um depósito de munições na região ocupada de Kherson, matando 52 soldados russos, mas as autoridades russas relataram apenas a morte de sete pessoas. As forças ucranianas tentam reconquistar a região tomada pelos russos.

"Os ucranianos querem retomar essa parte porque é fundamental para o acesso ao sul e com as armas que receberam do ocidente sentem condições para iniciar" essa contraofensiva, refere o comentador.