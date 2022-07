Contraofensiva ucraniana poderá estar em curso

Poderá estar em curso uma contraofensiva ucraniana para recuperar os territórios ocupados no Sul pelas forças russas. Esta madrugada, a Ucrânia diz ter lançado um contra-ataque militar na cidade de Nova Kakovka, na região ocupada de Kherson. As forças separatistas acusam a Ucrânia de atacar instalações civis.

Madrugada em Nova Kakhovka, estratégica nas margens do rio Dniepre, 50 quilómetros a nordeste de Kherson na província ocupada pela Rússia. Uma enorme explosão abala a cidade de 50 mil habitantes. Segundo a Ucrânia, o alvo era um depósito militar de munições russo.

A ausência de fontes independentes não permite confirmar o que é dito por cada uma das partes. As imagens de satélite confirmam a explosão de instalações na cidade.

Kiev assume a autoria do ataque e contabiliza as vítimas militares na casa das dezenas para as autoridades separatistas, agências de notícias e televisão russas.

Do outro lado da linha da mesma frente sul do conflito, as autoridades ucranianas acusam as forças russas do ataque a instalações de saúde e a um bairro residencial em Mykolaiv. Os bombeiros tentavam extinguir os fogos. 12 pessoas terão ficado feridas.

A cidade do sul da Ucrânia é um importante posto avançado de defesa da cidade de Odessa, a terceira maior cidade que é também o maior porto do mar Negro da Ucrânia.