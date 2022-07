Guerra na Ucrânia: abastecimento de água em Mariupol vai ser retomado

A cidade ucraniana de Mariupol, tomada pelos russos, sofre com a escassez de água, mas agora a situação pode ser revertida. É noticiado por uma agência russa, a "TASS", que o fornecimento de água vai ser retomado pelos russos.

Devido a sucessivos ataques estratégicos, a população de Mariupol tem sofrido com a escassez de água. A população, que viu uma grande parte das habitações ser destruída, vive diariamente no limite no que toca ao abastecimento de água e eletricidade.

A situação poderá ser retomada se os russos levarem a cabo trabalhos de requalificação de infraestruturas essenciais. Segundo a agência russa "TASS", tal poderá acontecer brevemente.

Segundo avança o presidente da cidade de Mariupol, designado pelo Governo russo, as operações no porto da cidade irão ser retomadas.

A Rússia e Ucrânia vão retomar as negociações, na Turquia. Este diálogo pode ser visto como um sinal de esperança, numa altura em que é pretendido o fim do bloqueio da exportação de cereais no Mar Negro.

Este impedimento comercial tem vindo a aumentar os preços do produto e a potenciar o risco de fome em muitos países.