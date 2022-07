Guerra na Ucrânia: Universidade, hotel e centro comercial em Mykolaiv alvo de dez mísseis russos

No sul da Ucrânia, duas faculdades, um hotel e um centro comercial na cidade de Mykolaiv, foram atingidos por dez mísseis russos.

O vídeo, divulgado pelo presidente da câmara de Mykolaiv, revela o momento em que um dos mísseis russos terá atingido uma das faculdades. Por volta das 08:00 terão sido lançados pelo menos dez mísseis sobre duas universidades, um hotel e um centro comercial desta cidade do sul da Ucrânia.

O ataque, que provocou vítimas, incendiou e destruiu alvos que as autoridades locais garantem não ter valor estratégico ou militar. A acusação do Governo da Ucrânia é repetida no bombardeamento russo de quinta-feira que surpreendeu os habitantes de Vynnitsia.

No centro do país, o último balanço é de 23 mortos, mais de cem feridos e dezenas de desaparecidos. Entre as vítimas estão três crianças. Moscovo assegura que o alvo era militar e fala em operação para anular uma reunião entre altas patentes e fornecedores estrangeiros de armamento.

Esta sexta-feira, a Rússia não reagiu à morte de Paul Urey - o trabalhador humanitário britânico capturado em abril com outro compatriota pelos separatistas pró-russos do Donbass – que morreu em cativeiro, alegadamente devido a problemas de saúde. Londres exigiu já a responsabilização total de Moscovo pela morte do cidadão britânico no leste da Ucrânia.