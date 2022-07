Zelensky e Bolsonaro conversam pela primeira vez desde o início da invasão da Rússia

"Tive uma conversa com o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Informei sobre a situação no front [frente da guerra]. Discuti a importância de retomar as exportações de grãos ucranianos para prevenir uma crise global dos alimentos provocada pela Rússia”, disse Zelensky numa publicação na rede social Twitter após um telefonema agendado com Bolsonaro.