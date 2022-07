Zelensky faz novas demissões devido a alegada colaboração de funcionários com a Rússia

Volodymyr Zelensky demitiu a procuradora-geral e o chefe de segurança interna da Ucrânia. Na base desta decisão está uma alegada colaboração de funcionários públicos com a Rússia.

O Presidente da Ucrânia diz que Iryna Venediktova e Ivan Bakanov tinham, nos departamentos que chefiavam, vários colaboracionistas com o Kremlin.

Iryna era responsável pela investigação dos crimes de guerra cometidos pela federação russa. Ivan, amigo de infância de Zelensky, chefiava os serviços secretos.

Há algum tempo que há suspeitas de colaboração entre agentes do Estado e forças russas no sul do país. Segundo os media ucranianos, Zelensky deu mais detalhes, domingo à noite nas redes sociais sobre o processo de traição que corre contra o antigo responsável de segurança da Crimeia.