Estados Unidos vão enviar mais quatro Himars pedidos pela Ucrânia

Os Estados Unidos vão fornecer mais quatro sistemas de artilharia de precisão Himars à Ucrânia, que segundo Kiev, têm sido fundamentais no combate à invasão russa. O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pelo secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin.

O governo ucraniano pediu na terça-feira a Washington mais destes múltiplos lança-foguetes, que, segundo Kiev, já permitiram destruir cerca de 30 centros de comando e depósitos de arma russos até agora. Lloyd Austin assegurou que os EUA vão entregar "quatro sistemas adicionais (...) Himars, elevando o total para 16".

"Os ucranianos fizeram um excelente uso dos Himars e é possível ver o impacto no terreno", realçou o secretário de Estado norte-americano. "A Rússia continua a bombardear implacavelmente. É uma tática cruel que lembra os horrores da Primeira Guerra Mundial. Portanto, a Ucrânia precisa de poder de fogo e munições para resistir a este dilúvio e responder", acrescentou.

Os Estados Unidos vão também enviar munições GMLRS adicionais, que podem atingir alvos a até 80 quilómetros de distância.

Na terça-feira, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, pediu ao Ocidente que forneça urgentemente mais sistemas de artilharia de precisão, estimando que a Ucrânia precise de "pelo menos 100" Himars para uma contraofensiva eficaz.

Reznikov também pediu a entrega de sistemas com maior alcance - entre 100 e 150 quilómetros - para afastar as tropas russas do seu sistema de apoio.

Questionado esta quarta-feira sobre munições de longo alcance, Lloyd Austin defendeu que o que Kiev possui atualmente dá "muita capacidade".

A administração do Presidente Joe Biden tem recusado até agora a fornecer este tipo de armas, por temer que a Ucrânia pudesse usá-las para atingir alvos dentro do território russo, o que potencialmente pode levar os países ocidentais a um confronto direto com Moscovo.

Na terça-feira o governo francês referiu que os seis canhões Caesar adicionais prometidos pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, em meados de junho, estão a caminho da Ucrânia.

Até agora, já foram entregues 12 destes canhões Caesar e seis outros estão agora a caminho da Ucrânia, disse Colonna perante o Comité de Relações Exteriores, Defesa e Forças Armadas do Senado em Paris.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, Paris entregou a Kiev, além de canhões Caesar, mísseis antitanque Milan e mísseis antiaéreos Mistral.