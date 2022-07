Ucrânia vs. Rússia: o detalhe que permitiu o desbloqueio da exportação de cereais

A Ucrânia e a Rússia assinaram acordos com a Turquia e as Nações Unidas para o desbloquear de milhões de toneladas de cereais retidos na Ucrânia. Este passo é visto como um sinal de esperança para uma guerra que, para já, não tem fim à vista.

Há muito que Ucrânia e Rússia não estavam lado a lado, como no cartaz preparado para a cerimónia do anúncio do levantamento do embargo dos cereais. Mas antes de começar, o cartaz foi substituído por um outro. Entre as bandeiras dos dois países ficou a das Nações Unidas.

Um detalhe que explica muito do que aconteceu esta sexta-feira.

Ucrânia e Rússia não assinaram o acordo diretamente. Assinaram, sim, com a Turquia e as Nações Unidas dois acordos separados, mas iguais, em que fica o compromisso para o regresso da exportação de cereais.

Assim, deixam de estar retidos na Ucrânia mais de 20 milhões de toneladas de cereais, que vão poder sair através do Mar Negro em navios, que serão acompanhados e monitorizados tanto por ucranianos e russos, como por observadores da Turquia e das Nações Unidas.

Os dois lados do conflito prometem não atacar navios comerciais.

O acordo também garante a passagem segura de cereais e produtos fertilizantes fabricados na Rússia.