Mísseis russos atingem porto de Odessa, ponto de saída dos cereais

Dois mísseis russos atingiram este sábado o porto ucraniano de Odessa, um dia após a assinatura do acordo para reabrir os portos do Mar Negro e retomar a exportação de cereais, anunciaram fontes militares da Ucrânia.

"O inimigo atacou o porto comercial marítimo de Odessa com mísseis; dois mísseis foram intercetados pelas forças de defesa aérea; 2 atingiram a infraestrutura do porto", escreveu o comandante operacional no sul do país no Telegram.

Em reação ao ataque, a Ucrânia acusou a Rússia de "cuspir na cara" das Nações Unidas e da Turquia, com quem os russos firmaram dois acordos separados, mas iguais, para o regresso da exportação de cereais. O Ministério dos Negócios ucraniano pediu hoje à ONU e ao país liderado por Erdogan para garantirem que a Rússia vai cumprir os seus compromissos.

A Ucrânia e a Rússia assinaram, esta sexta-feira, acordos para o desbloqueio da exportação de cereais a partir do porto de Odessa, no Mar Negro. A cerimónia realizou-se no Palácio Dolmabahçe na cidade turca de Istambul, e contou com a presença do Presidente turco, Recep Erdogan, do secretário-geral da ONU, António Guterres, do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e do ministro das Infraestruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov.

O acordo de Istambul inclui dois documentos: um sobre as exportações de cereais da Ucrânia e outro sobre a exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos.