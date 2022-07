O ataque ao porto de Odessa e as declarações de Lavrov sobre o assunto, o estado de saúde do líder russo e as declarações de Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos EUA, são alguns dos assuntos abordados no espaço de análise de José Milhazes e Nuno Rogeiro. Os dois comentadores falam ainda das declarações de responsável pelo Centro de Defesa Nacional da Rússia sobre o plano de Kiev para envenenar civis em Slaviansk.