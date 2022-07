Acordo histórico de exportação de cereais ucranianos em risco após ataque russo ao porto de Odessa

Kiev descreveu o ataque ao porto de Odessa como barbárie, mas garante que não se vai deixar intimidar. Garante que se houver mais ataques a portos ucranianos o acordo histórico para a exportação de cereais será suspenso.

Já a Rússia assegura que o pacto não está em causa. Defende que vai continuar a lutar por uma mudança de regime na Ucrânia: "Vamos ajudar os ucranianos a livrarem-se do regime", afirmou Sergey Lavrov.

As declarações infundadas foram feitas no Egito, dois dias depois da assinatura do acordo histórico que prevê a exportação de milhões de toneladas de cereais, que estão retidos na Ucrânia, e um dia depois do ataque ao porto de Odessa.