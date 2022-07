França anuncia novas medidas e multas para poupar energia

França anunciou novas medidas para poupar o consumo de energia no país. As preocupações motivadas pela guerra na Ucrânia obrigam à criação de decretos com coimas que podem chegar aos 750 euros.

De acordo com a ministra da Transição Ecológica, vão ser publicados dois decretos. O primeiro vai ampliar a proibição dos letreiros luminosos, entre a 01:00 e as 06:00, com exceção dos aeroportos e estações de comboio.

As lojas que tenham ar condicionado a funcionar passam a estar obrigadas a fechar as portas de entrada, para evitar o desperdício de 20% da energia consumida.

Os decretos vêm combater a crise energética que a Europa está a atravessar, juntando-se às novas leis municipais aprovadas em França no último mês.

Com a vaga de calor essas medidas vão ser alargadas a nível nacional e incluem multas que podem chegar aos 750 euros.