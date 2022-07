Opositor russo Leonid Gozman detido depois de regressar a Moscovo

As autoridades russas detiveram esta segunda-feira um político liberal crítico do Kremlin que regressou recentemente do estrangeiro para Moscovo.

Leonid Gozman, que enfrenta na Rússia um processo penal, foi detido depois de o ministério do Interior russo ter emitido um mandado de captura.

O político foi acusado de violar a lei que exige que os cidadãos russos notifiquem as autoridades quando têm cidadania estrangeira ou autorização de residência.

Apesar de Gozman ter notificado Moscovo sobre a sua cidadania israelita, as autoridades russas afirmam que a informação não lhes foi transmitida no prazo exigido.

Presidente do movimento liberal russo União das Forças de Direita, Gozman, de 72 anos, tem sido um crítico forte contra a campanha do Kremlin na Ucrânia e deixou a Rússia assim que a guerra começou, mas acabou por regressou em Junho por "questões morais".

Já em 2014 tinha assinado um manifesto contra a anexação da Crimeia pela Rússia. Para o Ministério da Justiça, Gozman está classificado como "agente estrangeiro", uma denominação com um significado pejorativo e que implica um controlo adicional por parte do Governo.

O advogado de Gozman, Mikhail Biryukov, afirmou que o opositor foi detido no metro de Moscovo e levado para uma esquadra da polícia.