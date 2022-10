A Rússia tem programados exercícios militares no leste do país, na última semana de agosto. Os exercícios começam no dia 30 de agosto e vão até 5 de setembro.

A informação foi avançada pelo Ministério da Defesa Russo, numa demonstração que, apesar da guerra, o país continua focado na defesa do território.

Segundo as informações divulgadas, vão participar também militares de outros países, ainda não identificados.