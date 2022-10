Ucrânia: novos bombardeamentos destroem dezenas de casas em Odessa

As autoridades ucranianas denunciam ainda bombardeamentos noutras cidades como Mykolaiv ou Kharviv durante a madrugada.

As imagens divulgadas pelo exército ucraniano mostram a destruição na cidade costeira de Zatoka, que a Ucrânia diz ter sido bombardeada durante a madrugada pelas forças russas. Dezenas de casas ficaram destruídas na localidade, que fica a 60 quilómetros de Odessa e que tem um papel importante nas ligações no sul da Ucrânia.

Depois do ataque no fim de semana, Moscovo voltou a atingir a região de Odessa, mesmo depois da assinatura do acordo para o desbloqueio dos cereais retidos na Ucrânia. E não foi o único alvo no sul: Kiev denuncia também um novo ataque ao porto de Mykolaiv.

A Rússia confirma ter atingido a cidade e a região de Donetsk, mas assegura que o objetivo foi destruir um depósitos de armas e mísseis do inimigo.

A norte, a população de Kharkiv descreve uma madrugada de explosões em zonas residenciais e de lazer. Já no dia anterior, a região da segunda maior cidade da Ucrânia tinha sido atacada.

Em Chuhuiv, as equipas de resgate tentam encontrar sobreviventes nos destroços de um edifício cultural que abrigava sete voluntários no momento em que foi bombardeado. A polícia fiz que foram disparados pelo menos 10 mísseis e a autarca de Chuhuiv garante que não havia alvos militares na cidade.