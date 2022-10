SIC na Ucrânia: forças ucranianas tentam isolar Kherson na luta pela reconquista da cidade

Depois de vários dias a destruir paióis de munição e centros de comando, o exército ucraniano tem vindo a destruir as pontes de acesso à cidade de Kherson. O objetivo impedir os reforços russos de chegarem à cidade.

As tropas russas estão a tentar recuperar as pontes destruídas, para garantir a chegada dos abastecimentos e veículos blindados pesados que precisam. Há já pontes militares colocadas no rio Dniepre.

Nas redes sociais circulam vídeos que mostram veículos militares russos a caminho de Kherson. Enquanto isso, a Rússia prepara-se para fazer um referendo na região, um passo para depois anexar a cidade à federação.

A reconquista de Kherson pelas forças ucranianas pode ser decisiva e mexer no curso da guerra. É nesta cidade que se encontra um dos portos mais importantes da Ucrânia, assim como várias centrais elétricas.

Kherson foi a primeira cidade a ser conquistada. Os ucranianos desconfiam que a queda da cidade acontece porque um dos principais responsáveis nos serviços secretos para a Crimeia tinha ligações a Moscovo, não tomou as providências devidas.