Sessão fotográfica de Zelensky e da esposa para a Vogue está a gerar polémica

Na reportagem , Zelenska aparece também no aeroporto Antonov, em Hostomel, em frente aos destroços de um avião.

As imagens, partilhadas pela Vogue e por Olena Zelenska, mostram o Presidente da Ucrânia e a esposa em locais marcados pela guerra.

Nas redes sociais, a mulher do Presidente considera a sessão “uma grande honra e um sonho de muitas pessoas bem-sucedidas em todo o mundo”, ressalvando que deseja que essas mesmas pessoas não o concretizem “por causa da guerra nos seus países”.

A sessão que aconteceu em Kiev está, no entanto, a dividir opiniões nas redes sociais - há quem elogie a postura do casal e há quem considere inadequado e fora de contexto no meio de uma guerra.

"Uma enorme quantidade de soldados ucranianos morrem todos os dias, Zelensky: 'Vamos fazer uma sessão fotográfica para a Vogue", escreve uma internauta no Twitter.