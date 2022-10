Compreender o conflito: os navios saem, as armas chegam

Dez pontos semanais para percebermos o que está a acontecer no Leste da Europa – e o que pode mudar na vida de todos nós.

1 – ZELENSKY VISITOU PORTO EM ODESSA: “O PRIMEIRO NAVIO ESTÁ A SER CARREGADO”

O Presidente ucraniano visitou, esta sexta-feira, um dos portos do Mar Negro, na região de Odessa, e assistiu à azáfama no terminal para que a exportação de cereais ucranianos seja retomada.

“O primeiro navio, desde o início da guerra, está a ser carregado”, disse Volodymyr Zelenskyy. “O nosso lado está totalmente preparado. Enviamos todos os sinais para os nossos parceiros — a ONU e a Turquia — e os nossos militares garantem a segurança da situação.”

O chefe de Estado ucraniano acrescentou: “É importante para nós que a Ucrânia continue a ser o garante da segurança alimentar global”.

A visita decorreu uma semana após a assinatura do acordo dos cereais, por parte de Ucrânia, Rússia, ONU e Turquia, que abre portas à exportação de milhões de toneladas de cereais ucranianos retidos nos portos.

2 – ALEMANHA ENTREGA 16 TANQUES BIBER À UCRÂNIA

A Alemanha vai entregar 16 tanques BIBER às forças ucranianas, anunciou o ministério da Defesa alemão.

No comunicado, aquele ministério diz que os tanques vão permitir às tropas atravessar águas ou obstáculos em combate. A entrega das primeiras seis unidades será feita entregues ainda este ano, com as restantes dez a serem dadas em 2023.

O Governo alemão tem sido acusado de falta de prontidão na resposta ao auxílio militar à Ucrânia que disse estar disposto a dar, depois de o chanceler ter invertido a declaração inicial em que Berlim se recusava a enviar tanques e artilharia pesada.

3 – CONTRAOFENSIVA DA UCRÂNIA A SUL GANHA FÔLEGO E INTENSIDADE

A Ucrânia intensificou sua campanha militar nas regiões controladas pela Rússia no sul do país, tentando bombardear e isolar tropas russas em áreas de difícil reabastecimento, assumiram as autoridades ucranianas Aviões ucranianos atingiram cinco redutos russos ao redor de Kherson e outra próxima cidade: Kiev disse que também retomou alguns pequenos assentamentos no extremo norte da região de Kherson. A contraofensiva ucraniana no sul do país está a “ganhar impulso”, de acordo com as autoridades britânicas de defesa e inteligência. Os ucranianos estão a ganhar terreno na região sul do país por estarem a isolar as forças militares russas em zonas em que dificilmente se poderão reabastecer a partir da Crimeia: em Kherson, os ucranianos levaram a cabo ataques aéreos para cercarem as forças russas. Ainda na quinta-feira, o ministério da Defesa britânico afirmou que a cidade está praticamente isolada de outros territórios sob domínio russo.

4 – RÚSSIA A FALHAR EM “MUITAS ÁREAS DA UCRÂNIA” E PUTIN “NÃO TEM PLANO D”

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, diz que as investidas russas estão a falhar “em muitas áreas da Ucrânia”; à conta das falhas russas, o governante britânico acredita que Vladimir Putin pode vir a reorganizar novamente a estratégia bélica. “Os russos estão a falhar neste momento em muitas áreas… O plano A, B e C de Putin falhou e ele não tem um plano D”, acredita Ben Wallace. O ex-presidente russo, Dmitri Medvedev, voltou a lançar ameaças desbragadas: a Rússia dará uma resposta “simétrica” ao aumento da presença militar da NATO na Finlândia e na Suécia, na sequência da adesão dos dois países nórdicos à Aliança Atlântica.

5 – ATIVISTA UCRANIANA DENUNCIA “REFERENDOS FALSOS” EM KHERSON E ZAPORÍJIA "Invasores realizam referendos falsos nos oblasts ocupados de Zaporíjia e Kherson para que possam acusar a Ucrânia de 'invadir' a Rússia", escreveu Halya Coynash, ativista ucraniana de direitos humanos, no Twitter. De Kherson e Zaporíjia, entretanto, chega também a indicação de que o Ministério do Interior da Rússia está a abrir delegações nos territórios ocupados por Moscovo.

6 – XI TERÁ AVISADO BIDEN PARA “NÃO BRINCAR COM O FOGO” EM RELAÇÃO A TAIWAN

Os Presidentes chinês e norte-americano tiveram conversa telefónica "sincera e aprofundada", segundo os 'media' estatais chineses, que também avançam que Xi Jinping avisou Joe Biden para não "brincar com o fogo" em relação a Taiwan.

O telefonema durou duas horas e 17 minutos e o ponto mais forte foi quando Xi terá dito a Biden, sobre o comportamento americano relativamente a Taiwan: "Aqueles que brincam com o fogo acabam por se queimar". "Espero que o lado americano compreenda isto perfeitamente", acrescentou, numa alusão à viagem que a “speaker” democrata do Congresso, Nancy Pelosi, que deverá visitar Taiwan em agosto.

Do lado norte-americano, a Casa Branca informou, até ao momento, que os dois líderes conversaram durante mais de duas horas sobre as crescentes tensões entre Washington e Pequim, a propósito da questão de Taiwan e os diferendos comerciais que existem entre os dois países.

7 – RÚSSIA ‘PLANTOU’ AGENTES SECRETOS NA UCRÂNIA MUITO ANTES DA GUERRA

Uma investigação da Reuters revela que a Rússia 'plantou' agentes secretos na Ucrânia muito antes do início da invasão.

A agência internacional encontrou provas de uma operação de longa data do Kremlin para se infiltrar no estado ucraniano com agentes secretos; terão sido as informações recolhidas pelos infiltrados russos no governo de Kiev que convenceram Vladimir Putin de que a Rússia só precisaria de uma “pequena força militar” e de “alguns dias” para depor o presidente ucraniano. Mas o presidente russo enganou-se completamente e cometeu um erro colossal ao optar pela via maximalista.