Jornal independente russo Novaya Gazeta ameaçado de encerramento

O regulador dos meios de comunicação social da Rússia pediu o cancelamento das licenças de difusão do website e da edição impressa do jornal independente Novaya Gazeta, que suspendeu o seu trabalho na Rússia no final de março.

O órgão de comunicação de referência viu-se obrigado a deixar de publicar na Rússia, devido à repressão no país às críticas feitas ao conflito na Ucrânia, e foi montada uma redação na Letónia, mas a página na Internet da edição europeia foi bloqueada na Rússia.

Na sua conta na rede social Telegram, a redação do jornal informou esta quinta-feira que a agência Roskomnadzor tinha apresentado um pedido a um tribunal para cancelar a licença de difusão do website www.novayagazeta.ru, o que teoricamente proibiria a publicação de conteúdo jornalístico.

O website oferece acesso gratuito aos arquivos do jornal, conhecido pelas suas investigações aprofundadas sobre a corrupção das elites russas e graves violações dos direitos humanos, especialmente na Chechénia.

A agência Roskomnadzor, citada pela agência noticiosa TASS, confirmou esta quinta-feira ter pedido a revogação da licença de distribuição da edição impressa da Novaya Gazeta, com o argumento de que não tinha recebido "os estatutos editoriais" a tempo.

A porta-voz do jornal, Nadezhda Prusenkova, também citada pela TASS, afirmou que o segundo pedido estava ligado a um procedimento burocrático que remonta a 2006, quando o jornal se voltou a registar junto das autoridades.

No final de março, a Novaya Gazeta, cujo chefe de redação, Dmitry Muratov, recebeu o Prémio Nobel da Paz de 2021, decidiu suspender a sua publicação online e impressa por receio de uma proibição.

As autoridades acusaram-no de violar a lei sobre organizações e indivíduos designados como "agentes estrangeiros". Os meios de comunicação social são obrigados a indicar escrupulosamente este estatuto sempre que mencionam uma entidade "agente estrangeiro", sob pena de sofrerem sanções.

Segundo a Novaya Gazeta, foi devido a alegadas violações desta lei que a Roskomnadzor solicitou o cancelamento da licença de radiodifusão do sítio web.

As duas queixas da Rozkomnadzor devem agora ser analisadas em tribunal em datas ainda não anunciadas."Estamos a preparar-nos para as audiências, para defender o nosso direito", disse hoje a redação do jornal. "Estamos aqui e vamos ficar. Não nos estamos a despedir", acrescentaram.

No último fim de semana passado, as autoridades russas bloquearam outro website lançado pela Novaya Gazeta e dedicado a uma nova revista impressa, "Novaya Rasskaz-Gazeta", publicada pela equipa editorial na Rússia.

O chefe de redação do jornal Novaya Gazeta, Dmitri Mouratov, vendeu em junho a medalha de Prémio Nobel da Paz 2021 por 98,3 milhões de euros, para as crianças deslocadas pela guerra na Ucrânia.

As receitas do leilão, realizado em Nova Iorque, foram para o programa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para crianças ucranianas deslocadas pela guerra, indicou a leiloeira Heritage Auctions, que organizou a venda.