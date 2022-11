Base russa atacada na Crimeia no dia da Marinha russa

A informação está a ser avançada pela agência de notícias TASS. O aparelho terá detonado junto ao edifício sede da frota russa no mar Negro.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas num ataque ucraniano através de um drone, junto às instalações do Estado-maior da frota russa na Crimeia.

O ataque à região, anexada pela Rússia em 2014, pode ser visto como um primeiro sinal de tentativa de recuperação da península da Crimeia, tal como foi prometido por Zelensky, no início do conflito.

A explosão na cidade de Sevastopol, na península da Crimeia, levou ao cancelamento das comemorações do ferido do Dia da Marinha da Rússia.

O serviço de imprensa da frota do mar Negro descreve o dispositivo explosivo como "de baixa potência". Ainda não há informações sobre o local de onde o drone começou o voo.

UCRÂNIA NEGA ATAQUE

A Ucrânia negou este domingo que tinha efetuado um ataque com drone à sede da frota russa do mar Negro e chama as acusações russas uma "provocação deliberada".

As acusações russa de "um chamado ataque ucraniano à sede da frota russa em Sevastopol" são "uma provocação deliberada", disse Sergei Bratchuk, porta-voz da administração regional de Odessa. "A libertação da Crimeia ucraniana acontecerá de outra forma, muito mais eficaz", acrescentou.