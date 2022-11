Jovens reconstroem casas nas zonas da Ucrânia afetadas pela guerra

Na Ucrânia vão surgindo várias organizações e movimentos para ajudar na reconstrução do país. Os enviados especiais da SIC encontraram um grupo de jovens que angaria dinheiro através da música, para recuperar casas destruídas nas zonas ocupadas.

Dezenas de jovens deslocaram-se de vários pontos do país para a região de Tchernihiv, para ajudar na reconstrução.

"Vi a publicação no Instagram da Repair Together e decidi juntar-me porque é uma ótima ideia ajudar as pessoas que sofreram com os bombardeamentos e cujas casas foram destruídas", disse Ana Penduh, voluntária da Repair Together.

"Vamos ajudar as pessoas a retirar os escombros e o próximo passo será a reparação ou reconstrução desta casa", continuou.

Ana é voluntária dos Repair Together, uma associação que angaria dinheiro através da música para reconstruir localidades destruídas pela ocupação.

A ideia é nova, mas rapidamente cresceu: os jovens voluntários passaram todo o fim de semana na aldeia, a limpar os destroços, a conviver e a pensar numa outra reconstrução.