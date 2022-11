Primeiro navio com cereais ucranianos já foi inspecionado na Turquia e segue para o Líbano

O primeiro navio carregado de cereais que saiu da Ucrânia depois da invasão da Rússia, em fevereiro, já foi inspecionado em Istambul e vai seguir caminho para o Líbano, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Defesa da Turquia.

Segundo o Governo turco, a equipa de inspeção, constituída por funcionários da Ucrânia, Rússia, Turquia e das Nações Unidas, terminou a revisão a bordo do 'Razoni', que está ancorado na costa de Istambul, no Mar Negro, perto da foz do Bósforo. O navio, que, de acordo com informações das Nações Unidas, transporta 26.527 toneladas de milho, partiu na segunda-feira do porto de Odessa, na costa ucraniana do Mar Negro.

Imagens divulgadas hoje na rede social Twitter pelo Ministério da Defesa turco mostram um inspetor a mexer num recipiente aberto cheio de milho.