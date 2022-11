Rússia diz que destruiu depósito de armas ocidentais na região de Lviv

Na terça-feira, a Força Aérea ucraniana tinha-se referido a oito mísseis de cruzeiro disparados a partir do mar Cáspio e indicaram que um deles tinha atingido "um complexo de defesa antiaérea na região de Lviv" , perto da fronteira com a Polónia, enquanto os restantes terão sido intercetados.

Vereshchuck garantiu que nos "próximos meses", e por "motivos de segurança", pelo menos 500.000 pessoas deverão abandonar as zonas onde decorrem os combates, no leste e no sul do país.

Mais de 1,5 milhões de pessoas viviam na região antes da invasão da Rússia

Antes do início da invasão russa, em 24 de fevereiro, residiam na região de Donetsk - já sob controlo parcial pelos separatistas pró-russos - mais de 1,5 milhões de pessoas.

No fim de semana passado, Zelensky decretou a retirada obrigatória dos civis da região, apesar da recusa de muitos habitantes que resistiam em abandonar as respetivas casas apesar da intensificação dos combates e da falta de produtos básicos.

As autoridades de Kiev dizem pretender que apenas permaneçam na região cerca de 235.000 pessoas, envolvidas na defesa e na manutenção de infraestruturas básicas.

No entanto, reconheceu Zelensky, a supremacia russa em artilharia e efetivos permanece patente, em particular nos intensos combates em Donetsk, uma das duas províncias da bacia do Donbass (leste).

"Em Pisky, Avdiïvka e outros locais. É o inferno", admitiu.