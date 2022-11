José Milhazes considera que apesar do acordo para a exportação de cereais, Rússia e Ucrânia estão longe de alcançar um tratado de paz.

Ainda assim, o comentador SIC acredita que um possível cessar fogo será o tema em destaque no encontro de amanhã entre os Presidentes russo e turco.

A Ucrânia e a Rússia assinaram, a 22 de julho, acordos com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de toneladas de cereais bloqueados nos portos do mar Negro. O protocolo irá vigorar durante quatro meses, sendo, no entanto, renovável.