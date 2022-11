Dois navios carregados com milho e soja saíram da Ucrânia

Dois navios saíram, esta segunda-feira, da Ucrânia com carregamentos de milho e soja, avança o Governo da Turquia. Desde o acordo assinado com a Rússia, foram já 10 os navios de exportação de cereais que deixaram os portos ucranianos em direção ao mar Negro.

O “Sacura” saiu de Yuzni com 11 tonelada de soja e dirige-se a Itália, avança o ministro da Defesa turco. O segundo navio, o “Arizona”, deixou Chornomorsk com 48.458 toneladas de milho e navega em direção a Iskenderun, no sul da Turquia.

Este domingo, tinham saído mais quatro navios que deverão chegar a Istambul na noite desta segunda-feira. A inspeção da carga está agendada para terça-feira.

O acordo foi assinado com as Nações Unidas e a Turquia no mês passado, mas o primeiro barco só deixou o porto na semana passada. O objetivo deste acordo e evitar uma grande escassez de alimentos e surtos de fome em várias partes do mundo.

A exportação dos cereais ucranianos está a ser controlada pelo Joint Coordination Centre (JCC), em Istambul, que conta com representantes russos, ucranianos, turcos e das Nações Unidas.

Também à Ucrânia começam a chegar os primeiros navios estrangeiros, desde o início do conflito. Segundo o ministro das Infraestruturas ucraniano, Oleksandr Kubrakv, a primeira embarcação a ancorar no porto de Chornomorsk está já pronto para receber a carga. Um segundo navio está também a caminho da Ucrânia, depois de ter sido inspecionado em Istambul.

O Governo ucraniano pretende também começar a exportar cereais a partir do porto de Pivdennyi, estimando que sejam expedidos pelo menos três milhões de toneladas por mês.

A Rússia e a Ucrânia produziam, antes do início da guerra, um terço da exportação mundial de trigo, sendo também importantes mercados para outros cereais.