Serviços secretos da Ucrânia dizem ter evitado assassínio do ministro da Defesa

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) revelou esta segunda-feira que neutralizou uma tentativa de assassínio do ministro da Defesa e do chefe de inteligência militar ucranianos, acrescentando que deteve dois suspeitos do "serviço secreto russo".

Os serviços secretos ucranianos referiram que prenderam "assassinos do serviço secreto russo que estavam a planear os ataques" contra o ministro da Defesa Oleksiï Reznikov e o chefe da inteligência militar Kyrylo Boudanov.

Numa publicação divulgada na rede social Telegram, a mesma fonte divulgou um vídeo das detenções, onde é visível um grupo armado a derrubar e algemar dois homens vestidos à civil, enquanto estes se dirigiam para um carro.

A detenção destes dois homens, um dos quais chegou da Rússia à Ucrânia via Bielorrússia, ocorreu em Kovel, no noroeste do território ucraniano.

De acordo com o SBU, os detidos estavam a preparar "a eliminação física" destas duas altas autoridades da Defesa ucraniana e ainda de um "conhecido ativista ucraniano", cujo nome não foi divulgado.

Cada um destes assassínios seria recompensado com uma quantia que variava entre os 100.000 e os 150.000 dólares, acrescentou o SBU.