SIC na Ucrânia: um fim de semana de praia para fugir à realidade da guerra

As altas temperaturas do verão tentam trazer alguma normalidade à cidade de Irpin, uma das mais devastadas pela ocupação russa. A praia é uma opção para fugir à realidade da guerra. Reportagem dos enviados especiais da SIC na Ucrânia, Carolina Reis e João Fontes.

O lago foi transformado em praia e é como um oásis no meio do deserto. Uma fuga ao calor e à guerra para famílias e grupos de amigos que vieram aproveitar o fim de semana.

Durante o fim de semana as temperaturas rondaram os 30ºC. Na água doce do lago e na terra em redor ainda estão presentes as marcas da invasão. Só na cidade de Irpin estima se que morreram 300 civis.