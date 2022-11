Ataque com mísseis em Odessa faz pelo menos quatro feridos

Um ataque com mísseis deixou a cidade portuária de Odessa em chamas. Foram registados pelo menos quatro feridos, mas o número deverá subir numa altura em que decorrem as operações de resgate.

Na terça-feira, a região da Crimeia foi alvo de ataques, os quais foram descritos como "atos de sabotagem" por Moscovo.

Da explosão no paiol do exército russo, resultaram pelo menos dois feridos. Uma linha de alta tensão ficou destruída e as ligações ferroviárias estiveram interrompidas. Pelo menos 3.000 pessoas foram obrigadas a sair de casa.