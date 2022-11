Guterres chega à Ucrânia, quatro meses após última visita

O secretário-geral da ONU, António Guterres, já se encontra na Ucrânia, quatro meses depois da última visita. A convite do Presidente Zelensky, os dois líderes vão encontrar-se em Lviv. Além do encontro bilateral, Erdogan estará também na Ucrânia para discutir uma revisão do acordo de exportação de cereais.

Em Lviv, o secretário-geral das Nações Unidas planeia realizar um encontro com o Presidente ucraniano, no qual deverá abordar o estado geral do conflito, a necessidade de uma solução política e outras questões, como a situação na central nuclear de Zaporíjia e as tentativas de envio de uma missão de especialistas internacionais para avaliá-la no terreno

As Nações Unidas mostram-se disponíveis para facilitar a visita dos especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica ao local, mas Moscovo tem bloqueado o acesso à central ocupada pelas suas tropas há quase seis meses.

No plano de viagem de António Guterres à Ucrânia está marcada precisamente uma visita a um dos três portos do sul da Ucrânia que voltou a funcionar.

Mais tarde, o Guterres irá para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento do acordo para exportação de cereais.

A Reportagem é da autoria da jornalista Iryna Shev, do repórter de imagem João Fontes e do editor de imagem Eduardo Horta.