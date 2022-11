As entregas de gás russo à Europa, através do Nord Stream 1, vão ser interrompidas entre 31 de agosto e 2 de setembro, devido à manutenção do gasoduto, anunciou esta sexta-feira a Gazprom.

"É preciso fazer manutenção a cada 1.000 horas" de operação, indicou, em comunicado, a russa Gazprom.

O anúncio surge numa altura em que a Europa se depara com problemas energéticos, acusando a Rússia de usar esta fonte como chantagem.