Ucrânia nega envolvimento na morte de filha do filósofo russo Alexander Dugin

A Ucrânia negou hoje qualquer envolvimento na morte da filha do filósofo ultranacionalista russo Alexander Dugin, considerado o ideólogo do Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Darya Dugin morreu na explosão do carro que conduzia na região de Moscovo, no sábado à noite, e as autoridades russas suspeitam de um atentado que poderia ter como alvo Alexander Dugin.

"Sublinho que a Ucrânia nada tem a ver com isto, porque não somos um Estado criminoso como a Federação Russa e não somos um Estado terrorista", disse o conselheiro presidencial ucraniano Mikhail Podoliak, citado pela agência espanhola EFE. O conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky comentou que a Rússia começou a "desintegrar-se internamente" e que vários grupos estão a entrar em confronto numa luta pelo poder. Como parte deste confronto ideológico, a "pressão da informação" na sociedade está a crescer e a guerra na Ucrânia está a ser utilizada como uma via de fuga, enquanto setores nacionalistas se estão a radicalizar ainda mais, acrescentou Podoliak. As declarações de Podoliak surgiram depois de o líder pró-russo da região separatista de Donetsk, no leste da Ucrânia, ter acusado o regime de Kiev de envolvimento no alegado atentado que vitimou Darya Dugina. "Numa tentativa de eliminar Alexander Dugin, os terroristas do regime ucraniano mataram a sua filha", escreveu Denis Pushilin na rede social Telegram. O senador russo Andrei Klishas também considerou tratar-se de um "ataque inimigo" e exigiu que os autores sejam levados à justiça, segundo a EFE. A explosão que vitimou Dugina, 29 anos, ocorreu quando a jornalista e comentadora política regressava a casa, depois de ter participado com o pai num festival.

