Rússia pede reunião do Conselho de Segurança sobre central nuclear de Zaporijia

A Rússia pediu que o Conselho de Segurança da ONU se reúna de urgência na terça-feira para abordar a situação na central nuclear de Zaporijia, anunciou o embaixador russo junto Dmitry Polyansky.

De acordo com o diplomata, a reunião está agendada para 15:00 (20:00 em Lisboa). Contudo, o encontro ainda não consta na agenda oficial do Conselho de Segurança.

A Rússia quer ainda que o secretário-geral da ONU, António Guterres, faça um briefing nessa reunião.

Esta segunda-feira, António Guterres alertou que o "risco nuclear atingiu o seu ponto mais alto em décadas" e apelou ao fim da corrida ao armamento nuclear "de uma vez por todas", referindo diretamente a questão de Zaporijia.

Durante a sua intervenção, o ex-primeiro-ministro português referiu a viagem que fez na semana passada à Ucrânia, Turquia e Moldávia, durante a qual acompanhou os desenvolvimentos do acordo recentemente alcançado para desbloquear a exportação de cereais ucranianos, um compromisso impulsionado pela própria ONU e pela Turquia e negociado em coordenação com a Rússia e a Ucrânia.

Com base neste exemplo, o secretário-geral pediu que um acordo e um consenso semelhantes sejam aplicados também à situação crítica da central de Zaporijia, o maior complexo de energia nuclear da Europa.

Precisamos que todos os Estados se comprometam com um mundo livre de armas nucleares e não poupem esforços para chegar à mesa de negociações para aliviar as tensões e acabar com a corrida ao armamento nuclear de uma vez por todas. O futuro da humanidade está hoje nas nossas mãos