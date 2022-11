Erdogan quer reunir Putin e Zelensky na Turquia em "futuro não muito distante"

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, voltou esta segunda-feira a oferecer-se como anfitrião para um possível encontro entre os chefes de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin.

"O nosso objetivo é trazer Putin e Zelensky ao nosso país, esperemos que num futuro não muito distante", disse Erdogan após uma reunião do Governo turco, defendendo assim a intenção de Ancara de que russos e ucranianos aproximem posições, segundo a agência Anatólia.

A Turquia já desempenhou o papel de mediadora no acordo que permitiu voltar a exportar cereais a partir da Ucrânia, "um feito essencial para a humanidade", nas palavras de Erdogan.

A ONU, que também participou nesse acordo, considera que foi fundamental para garantir a segurança alimentar mundial.

Na semana passada, Erdogan e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mantiveram na Ucrânia um encontro trilateral com Zelensky, no qual debateram o acordo para exportar cereais e também as perspetivas diplomáticas para pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que já dura há seis meses.

Zelensky deixou claro que não haverá quaisquer negociações até que a Rússia retire as suas tropas do território ucraniano e, do lado russo, também não foi expressa qualquer intenção de entabular um diálogo de alto nível, pelo que parece afastada a curto prazo a hipótese de um encontro entre os dois Presidentes.

Borrell espera que Turquia influencie a Rússia para terminar guerra

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, acredita que a Turquia pode usar a sua influência sobre Moscovo para terminar com o conflito na Ucrânia, da mesma forma que ajudou a desbloquear a exportação de cereais ucranianos.

Josep Borrell conversou esta segunda-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, aproveitando para destacar o papel de Ancara na garantia do acordo da ONU para a exportação de cereais ucranianos.

"Destaquei o papel da Turquia em garantir o acordo e mitigar o impacto da agressão russa contra a Ucrânia", sublinhou o diplomata espanhol numa publicação na rede social Twitter.