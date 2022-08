Alemanha suspeita que russos espiaram treino de soldados ucranianos

Agências russas alegadamente espiaram treino de soldados ucranianos no uso de novas armas em bases militares, incluindo uma norte-americana, localizada na Alemanha. A informação foi avançada, esta sexta-feira, pelo jornal alemão Der Spiegel.

De acordo com o jornal, o serviço de contra-informações militar alemão MAD teve "pistas" sobre essas operações de espionagem, indicando dois locais que, em particular, teriam sido objeto de vigilância: a base de Idar-Oberstein (Renânia-Palatinado) e a de Grafenwöhr (Baviera), administrada pelo exército norte-americano.

Em Idar-Oberstein, o exército alemão treinou soldados ucranianos no uso do obus "Panzerhaubitze 2000", enquanto em Grafenwöhr, as forças armadas norte-americanas treinaram ucranianos em sistemas de artilharia ocidentais.

De acordo com o MAD, os campos de treino também foram sobrevoados várias vezes por aviões não tripulados ('drones') e os serviços alemães suspeitam que a Rússia também tenha tentado escutar telemóveis de ucranianos em treino na Alemanha.

O MAD também teme que os serviços russos estejam a tentar eliminar opositores que fugiram da Rússia para se refugiar na Alemanha, ou possíveis desertores das forças de segurança.

A Alemanha tem sido palco de vários casos de espionagem nos últimos anos, atribuídos aos serviços de informações russos.

Na quinta-feira, o chanceler alemão, Olaf Scholz, visitou uma base militar na Alemanha onde soldados ucranianos estão a receber formação, aproveitando para referir a importância deste género de ações no apoio à resistência de Kiev perante a invasão russa.