SIC na Ucrânia: voluntários distribuem ajuda humanitária em Mykolaiv de bicicleta

A ajuda humanitária na Ucrânia também é feita de bicicleta – a alternativa que a Cruz Vermelha encontrou para ultrapassar a falta de combustível. A reportagem dos enviados especiais da SIC na Ucrânia, Carolina Reis e Rafael Homem.

No cesto bicicleta vão ajuda alimentar, medicamentos e água para quem não pode sair de casa. As entregas são frequentemente feitas ao som das sirenes.

Ao todo são 28 ciclistas voluntários que distribuem os materiais pelos habitantes de Mykolaiv. Nem todos podem trabalhar ao mesmo tempo, mas há 20 disponíveis diariamente.

Até agora, Mykolaiv tem recebido quase todas as semanas ajuda humanitária vinda do estrangeiro. No entanto, não se sabe até quando estes voluntários vão continuar a fazer as suas rotas.