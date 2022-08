Rússia antecipa "novo aumento muito significativo até ao fim do ano" do preço do gás

A inspeção à central nuclear de Zaporíjia deve acontecer no final da semana. O anúncio foi feito no Twitter pelo diretor da Agência Internacional de Energia Atómica.

Germano Almeida, comentador da SIC, considera que esta notícia poderá ser o grande avanço desta semana. Este anúncio acontece numa altura em que Moscovo e Kiev continuam a acusar-se mutuamente dos ataques nas imediações da central, recorda.

A Ucrânia continua, ainda assim, a resistir e a impedir ataques em muitas frentes, pelo menos cinco, refere Germano Almeida.

Já os receios sobre o gás russo vão se materializando, com as ameaças da Rússia sobre o preço do gás vindas "daquele que é o porta-voz de Putin para as ameaças mais fortes, Dmitry Medvedev".

"Medvedev antecipou um novo aumento muito significativo até ao fim do ano", explica.