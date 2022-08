Rússia interrompe fornecimento de gás à Alemanha

Alemanha aprova novas medidas para conter consumo de gás no próximo inverno

A Alemanha aprovou no dia 24 de agosto mais medidas para conter o consumo de gás no próximo inverno. Com a guerra na Ucrânia e o bloqueio ao gás da Rússia, Berlim quer cortar mais 2,5% no consumo de energia no setor público já nos próximos meses.

Dentro do pacote de medidas está a decisão de colocar limites à iluminação pública, de modo a reduzir o consumo. O Governo alemão prepara-se também para priorizar o transporte de energia através da ferrovia nacional, como alternativa à importação de gás russo.

O IVA sobre o gás irá também descer de 19% para 7% até 2024, medida já anunciada anteriormente.